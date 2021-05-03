Зрители находились в зале без защитных масок и не соблюдали дистанцию.

В Ливерпуле пять тысяч зрителей посетили концерт группы Blossoms и других музыкантов, который проходил в специально построенном шатре. Они не соблюдали карантинные ограничения.

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Перед концертом зрители заполнили анкету органов здравоохранения и предоставили актуальный отрицательный тест на COVID-19.

Отмечается, что на концерте они находились без защитных масок и не соблюдали дистанцию.

Через несколько дней они снова пройдут тестирование на коронавирус.

Концерт является частью государственной программы исследований для проверки безопасности массовых собраний. Специалисты отслеживают движение аудитории во время шоу, взаимодействие между людьми, передвижение транспортом.

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Автор: Людмила Жерновская