К настоящему времени пожар ликвидировали. Пострадавших нет.

В Турции произошел взрыв на нефтяном танкере в районе черноморского порта Самсун.

Как сообщило издание Hurriyet, от взрыва в цистерне вспыхнул пожар, в небо поднялся черный дым. На место происшествия было направлено большое количество пожарных.

Благодаря вмешательству спасателей пожар удалось локализовать и в скором времени ликвидировать. Жертв и раненых нет, сообщили экстренные службы.

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Сейчас полиция начала расследование для установления причин возгорания.

При этом, как сообщило издание CNN Turk, вероятной причиной взрыва в крупнейшем черноморском порту Турции стал нагрев одного из топливных резервуаров.

"Взрыв произошел около 11:15 из-за нагрева одного из топливных баков, в котором хранятся отработанные масла, взятые с судов в порту", - сообщило издание.

Взрывы в Турции

В прошлом месяце в Стамбуле произошел взрыв на популярной пешеходной центральной улице Истикляль. В результате взрыва погибли шесть человек, в том числе двое детей, и около восьми десятков получили ранения.

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