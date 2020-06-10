В Китае пожарный спас девочку, выпавшую с балкона 13-этажа (видео)
В китайском городе Куньмин провинции Юньнань пожарный спас пятилетнюю девочку, которая выпала с балкона квартиры на 13-м этаже и держалась за фасад жилого дома на высоте около 40 метров.
Видео опубликовало издание Daily Mail.
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Сообщение об инциденте спасателям поступило около 13:00. Пожарный решил спуститься к девочке на страховочном тросе с балкона 15-го этажа. Сверху ему помогал коллега. Девочка стояла на месте и не шевелилась. Как только спасатель приблизился к девочке, он крепко ее обнял и перебросил обратно в квартиру. В этот момент очевидцы происшествия начали аплодировать пожарному.
Уточняется, что с ребенком все хорошо. По словам матери, она оставила дочь в квартире на несколько минут, чтобы забрать заказ у курьера.
Как сообщал УНИАН, в США спасатель случайно поймал скользившую по склону туристку за несколько секунд до ее падения в каньон. Инцидент попал на видео.
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