В Китае не исключают второй волны заражений коронавирусом

Большинство жителей по-прежнему не обладают иммунитетом против вируса, следовательно, подвержены заражению, считает главный консультант китайских властей по пандемии коронавируса.

Ведущий китайский эпидемиолог и главный консультант китайских властей по пандемии коронавируса Чжун Наньшань предостерегает от второй волны заражений в Китае.

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Об этом он заявил в воскресенье, 17 мая, сообщает Deutsche Welle.

По его словам, большинство жителей по-прежнему не обладают иммунитетом против вируса, следовательно, подвержены заражению.

"Мы стоим перед большим вызовом", - заявил он, отметив, что в этом отношении ситуация в Китае не отличается от ситуации в других странах.

Чжун Наньшань подверг критике действия местных властей провинции Хубэй, не проинформировавших Пекин о масштабе пандемии на ее начальном этапе.

"Местные власти не хотели в то время говорить правду", - сообщил он.

По его словам, эпидемиологу приходилось самому доискиваться до настоящих цифр, чтобы оценить ситуацию.

Как известно, новые случая заражения коронавирусом в Китае в мае зафиксированы в городе Ухань, который специалисты называют центром пандемии. Официальные лица США обвиняют Китай в утаивании информации о происхождении вируса и отказе от полноценного сотрудничества. В мае в Сенат Конгресса США был внесен законопроект, позволяющий президенту Дональду Трампу ввести санкции против Пекина за отказ в сотрудничестве при выяснении причин возникновения пандемии коронавируса.

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