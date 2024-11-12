Об этом инциденте власти Китая старательно умалчивают, но в сети появились кадры с жертвами кровавого преступления.

В южнокитайском городе Чжухай водитель намеренно врезался в толпу на спортивной площадке, убив 35 человек и тяжело ранив еще 43.

Как сообщает Associated Press, инцидент произошел накануне важной авиационной выставки Народно-освободительной армии, которая ежегодно проводится в Чжухае. Задержанным оказался 62-летний мужчина по фамилии Фан, которого нашли в автомобиле с ножом и ранами на шее.

По данным полиции, раны на шее подозреваемого могли быть попыткой самоповреждения. Мужчина находится без сознания и получает медицинскую помощь.

Видео дня

Предварительное расследование показало, что Фан мог совершить этот акт из-за личных трудностей, в частности из-за конфликта, связанного с распределением финансовых активов во время развода. В течение первых 24 часов после нападения количество пострадавших оставалось неясным; одна из местных больниц сообщила о более 20 раненых, но другие медицинские учреждения города не предоставляли комментариев.

В китайских социальных сетях, таких как Weibo, сообщения об инциденте подверглись жесткой цензуре, и утром во вторник в результатах поиска были лишь немногочисленные упоминания без фотографий и подробностей. Некоторые публикации и статьи китайских СМИ, появившиеся в понедельник, были удалены.

За пределами Китая видео с места происшествия, на которых запечатлены десятки пострадавших, лежащих на дорожках спортивного центра, попали в соцсети, в частности на платформу X (бывший Twitter). Видеоматериалы опубликовал новостной блогер и диссидент Ли Ин, известный в соцсетях как Учитель Ли.

Спортивный центр округа Сянчжоу, где произошел инцидент, обычно собирает сотни местных жителей для занятий спортом и отдыха. После трагического происшествия центр объявил о временном закрытии.

Подобные нападения на случайных людей в Китае случались и ранее, в частности с нападениями на школьников, вызвавшими особое беспокойство общественности.

Другие похожие инциденты

Как сообщал УНИАН, ранее во французском городе Бордо во время уличных гонок автомобиль на большой скорости врезался в толпу зрителей. Пострадали по меньшей мере шесть человек.

Инцидент произошел поздно вечером, когда молодежь устроила нелегальные гонки на улицах Бордо. Один из участников соревнования не справился с управлением на повороте, и авто на высокой скорости влетело в толпу зрителей.

Вас также могут заинтересовать новости: