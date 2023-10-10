Родственники проинструктировали его, как лечить травмы, в том числе огнестрельное ранение в живот.

Житель израиля Илан Троен ответил на звонок своей дочери Деборы Матиас вскоре после того, как в его мобильном телефоне около 6:30 утра в субботу около Беэр-Шевы на юге Израиля зазвучал предупредительный сигнал. Она сказала ему, что слышала выстрелы и звук разбитого стекла в ходе нападения террористов ХАМАС.

Как пишет The Washington Post, 50-летняя Дебора и ее 49-летний муж Шломи погибли. Ротем получил травму. Его родители спасли его, используя свои тела, чтобы защитить его, но боевики все еще обыскивали кибуц Холит, где семья жила недалеко от границы с сектором Газа. С двумя сестрами Ротема, 19 и 21 годов, жившими в другой части колхозного поселка, все было в порядке.

В течение следующих 12 часов Троен и его большая семья направляли Ротема с помощью текстовых сообщений. Они проинструктировали его, как лечить травмы, в том числе огнестрельное ранение в живот. Ему сказали укрыться одеялом и молчать. Они помогли ему сохранить спокойствие. Той ночью они направили израильских солдат к месту нахождения Ротема, и Троен воссоединился с мальчиком в больнице в Беэр-Шеве.

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Троен, почетный профессор израильских исследований в Университете Брандейса в Бостоне, назвал субботнее нападение "погромом" - организованной резней определенной этнической группы, которая на протяжении всей истории часто применялась к нападениям на евреев.

"Это не первый раз, когда это происходит в нашей семье", - сказал он. "И в этом погроме виновные были очень хорошо подготовлены".

"Эти люди пришли очень хорошо отрепетированными, они точно знали, что собираются делать", - добавил он. "И они пришли убивать. Они возвращались несколько раз, чтобы убедиться в успехе".

"В какой-то момент во второй половине дня они подожгли все эти дома, ожидая, что если кто-нибудь каким-то образом выживет, они расстреляют их, если они выйдут из дома", - сказал Троен. "Совет, данный Ротему, был: "Оставайся там, где ты есть"".

Когда он увидел Ротема в больнице, мальчик был весь в копоти от дыма, проникшего в его укрытие в прачечной дома. По словам Троена, он выздоравливает от ран, и семья проведет похороны его родителей, когда они смогут опознать тела.

В группу текстовых сообщений, сопровождавшую подростка, входили врачи и травматолог - еще одна из дочерей Троена и один из пяти братьев и сестер Деборы.

Нападение ХАМАС на Израиль

Дебора и Шломи Матиас были среди по меньшей мере 900 человек, погибших в Израиле после внезапного нападения в субботу ХАМАС, группировки боевиков, которая контролирует сектор Газа, палестинскую территорию с населением около 2 миллионов человек, граничащую с Израилем, Египтом и Средиземным морем. . Около 100 израильтян также были взяты в заложники ХАМАСом, который не признает право Израиля на существование.

В кибуце Кфар Аза израильские супруги убили семерых боевиков ХАМАС, спасая своих маленьких детей. Они погибли. Об этом сообщил консул Израиля в Западном регионе Украины Олег Вишняков на своей странице в Facebook. Адар и Итай Бердичевские были офицерами и имели дома оружие. "Они спрятали своих 10-месячных близнецов в мамаде (бомбоубежище), а сами, чтобы отвлечь внимание террористов от детей, ждали их в доме", - говорится в сообщении.

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