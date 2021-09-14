Мужчина до последнего настаивал, что вакцинация – это заговор.

В Израиле в медицинском центре Холона от осложнений при COVID-19 умер лидер местного движения противников вакцинации Хай Шаулян.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Мужчина неоднократно призывал всех не делать прививки от коронавируса. При этом он утверждал, что никакой пандемии вообще нет, а препараты, которыми призывают вакцинироваться, "ненужные и опасные".

После госпитализации Хай Шаулян рассказал, что подключен к кислородному аппарату:

"Если я сниму его и пройду три метра, я потеряю сознание. Я сильно кашляю и чувствую сильное удушье".

Читайте такжеЖители Баку штурмовали пункт вакцинации из-за огромных очередей (видео)Но даже несмотря на это, мужчина до последнего продолжал настаивать, что вакцинация – это заговор. Он просил считать покушением, если что-то с ним случиться.

До этого сообщалось, что в Кении от коронавируса умер врач-антивакцинатор Стивен Каранджа. Он выступал против вакцинации от COVID-19, а за несколько недель до смерти заявил, что прививка абсолютно не нужна.

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Автор: Катерина Шварц