Теперь каждый человек, прилетающий из-за границы, будет вынужден соблюдать 14-дневный карантин.

Министерство здравоохранения Израиля объявило, что уже с 20 декабря будут считаться опасными с эпидемиологической точки зрения все страны мира.

Читайте такжеВ Лондоне и части Англии решили максимально ужесточить карантинОб этом сообщает Newsru.co.il.

Каждый человек, прилетающий из-за границы в Израиль, будет вынужден соблюдать 14-дневный карантин.

Отмечается, что этот срок можно сократить до 10 дней, сдав тест на коронавирус сразу после приземления и спустя 9 дней – если результаты обоих тестов окажутся отрицательными, самоизоляцию можно будет прервать.

Что касается тех стран, которые до сегодняшнего дня считались "зелеными", то все, прилетевшие в Израиль до 26 декабря, будут освобождены от необходимости соблюдать двухнедельный карантин.

Свое возмущение решением минздрава уже выразили авиакомпании, полагающие, что из-за угрозы самоизоляции число пассажиров значительно сократится.

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Автор: Тамара Отовская