Карлес Пучдемон может оставаться на свободе, пока власти Италии решают вопрос его экстрадиции.

Бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, которого сегодня арестовали в аэропорту Альгеро, освободили из-под ареста во время заседания суда на итальянском острове Сардиния.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Судья принял решение о том, что Пучдемон может оставаться на свободе, пока итальянские власти занимаются вопросом его экстрадиции.

Адвокат бывшего лидера Каталонии заявил, что он имеет право свободно покинуть территорию Италии. Главным условием является его присутствие на следующем заседании по его экстрадиции из страны 4 октября.

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Как сообщал УНИАН, Пучдемона задержали 24 сентября на итальянском острове Сардиния по ордеру на арест Испании через четыре года после бегства с родины после референдума о независимости, который Мадрид признал незаконным.

Сейчас Пучдемон живет в Бельгии. Он имел иммунитет от судебного преследования после своего избрания в палату Европарламента в 2019 году, но потерял его в марте.

Референдум 2017 года повлек за собой политический кризис в Испании: региональный парламент Каталонии провозгласил независимость от страны, а Мадрид ввел прямое управление регионом.

Автор: Светлана Закелова