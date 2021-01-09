Согласно предварительному расследованию, пожар могло вызвать короткое замыкание.

В Индии в результате пожара в больнице погибли десять младенцев.

Читайте такжеВ Египте горела больница для больных COVID-19, есть погибшиеКак сообщает DW, младенцы погибли во время пожара в реанимационном отделении государственной больницы на западе страны.

Младенцам было от нескольких дней до трех месяцев. Семеро младенцев умерли в результате удушья дымом, а трое - от ожоговых травм, сообщили в Министерстве здравоохранения штата Махараштра.

Всего же в момент пожара в отделении для больных младенцев было 17 детей. Семерых из них спас персонал больницы.

Правительство приказало расследовать обстоятельства трагедии и проверить все отделения для новорожденных в штате.

По предварительным данным, пожар мог вспыхнуть из-за короткого замыкания. Как рассказал персонал больницы, палата быстро наполнилась большим количеством черного дыма.

Семьям всех жертв выплатят компенсацию в размере 6,8 тысячи долларов.

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Автор: УНИАН