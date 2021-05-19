Шум способен изменить саму песню птиц в долгосрочной перспективе.

Молодые певчие птички особенно уязвимы к шуму. Звуки транспорта во время оживленного автомобильного движения вызывают "неточности и задержки" во время обучения пению птенцов. Это также ослабляет иммунную систему.

Читайте такжеКрупнейший в мире айсберг откололся от Антарктиды (фото)Об этом пишет dpa со ссылкой на исследование немецкого Института орнитологии Макса Планка.

Транспортный шум способен изменить и саму песню птиц в долгосрочной перспективе, поскольку ошибки, которые птенцы делают во время копирования других птиц в шумной обстановке, вероятно, лишь будут накапливаться при передаче песни своему потомству.

Также ученые говорят, что птички, выросшие в шумном месте, имеют более слабую иммунную систему, поскольку постоянные резкие звуки являются источником хронического стресса.

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Автор: Яна Ставская