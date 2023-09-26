Девушка сбежала из квартиры нападавшего лишь через два дня.

36-летний порноактер из Германии Генри Т. изнасиловал 27-летнюю украинку, которую приютил у себя как беженку.

Как сообщает Bild, подсудимый работает преподавателем фортепиано и саксофона и параллельно снимается в порно. На счету мужчины - более 100 короткометражек. Весной 2022 года он разместил в сети Интернет объявление о готовности помочь беженцам из Украины. 28 мая на берлинском вокзале он встретил 27-летнюю украинскую писательницу, автора книг для детей и предложил приют.

Следствие установило, что немец запер украинку в квартире в районе Кепеник и совершил в отношении нее сексуальное насилие. Женщина просила о помощи из балкона и пыталась вызвать полицию. Через два дня ей удалось сбежать. У нападающего есть собственная версия

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"Внезапно она закричала: "Изнасилование!" Я закрыл ей рот из-за соседей. Изнасилования не было. Я слышал, как она разговаривала по телефону. Она сообщила в полицию мой адрес. Я разозлился и дал ей пощечину. Я запер комнаты, чтобы она не взяла нож. Она кричала с балкона, я оттащил ее оттуда, мы упали на пол. Я закрыл ей рот", - рассказал нападающий.

Половой акт был незащищенным. Генри пояснил, что регулярно проверяется на венерические заболевания из-за специфики своей деятельности, а также не волновался, что украинка может быть больной.

"Я порноактер, поэтому сдаю анализы каждые несколько недель. И она (украинка – ред.) строго религиозная, а Папа Римский против презервативов", – сказал Генри.

Украинка даст свои показания 29 сентября. Суд вынесет приговор 13 октября.

Истории украинцев за рубежом

Ранее 22-летняя София Каркадым разбила семью британцев, которые ее приютили. Она поселилась в доме Тони и Лорны Гарнетт, которые состояли в отношениях и воспитывали двоих детей, хотя и не были женаты.

Отношения Лорны и Софии не складывались, в частности, из-за ревности. Вскоре девушка начала размышлять о том, чтобы съехать от Гарнеттов.

В конце концов между парой вспыхнул конфликт из-за плохого отношения к украинке, который вылился в то, что через 10 дней после приезда дом Гарнеттов Энтони и София остались вместе.

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