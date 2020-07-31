В Гаагу направил очередные доказательства преступлений РФ в Крыму

Действия власти страны-оккупанта подпадают под квалификацию «военные преступления».

Офис Генпрокурора направил в Гаагу восьмое сообщение о масштабных и системных нарушениях страной-агрессором прав собственности на временно оккупированной территории полуострова Крым.

Действия власти страны-оккупанта подпадают под квалификацию «военные преступления», сообщили в пресс-службе ведомства.

«Материалы собраны прокуратурой Автономной Республики Крым совместно с правозащитной неправительственной общественной организацией "Региональный центр прав человека"», - говорится в сообщении.

Проанализированы почти 9,5 тыс. судебных решений» и идентифицированы 3962 лица, которые стали жертвами нарушений прав собственности. Из общего количества пострадавших у 3712 человек - зафиксировано незаконное изъятие земельных участков, у 250 - разрушение недвижимости.

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Такая практика оккупационных властей осуществляется по всей территории Крымского полуострова в течение более 6 лет с привлечением практически всех «судебных органов» - 24 из 28 районных судов принимали соответствующие незаконные решения.

Действия РФ является грубым нарушением ст. 53 и 147 Четвертой Женевской Конвенции 1949 года и могут квалифицироваться как военные преступления.

Прокуроры и правозащитники отмечают, что ежедневно на оккупированной территории появляется, как минимум, две новые жертвы военного преступления.

Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым проводится досудебное расследование о нарушениях законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины). Собранные в рамках уголовного дела доказательства также вошли в информационное сообщение к МКС.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба исключил требование компенсации от России за аннексию Крыма, поскольку это навредит стратегии о незаконной оккупации территорий Украины.

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