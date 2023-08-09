Дипломат вырвал из рук протестующего плакат и попытался его ударить.

В Финляндии сотрудника российской дипмиссии обвинили в нападении на активиста возле генерального консульства России в Турку. Как сообщает Yle, об этом рассказал сам подвергшийся нападению активист.

Как пишет издание, активист Петр Трофимов регулярно проводит одиночные акции протеста перед Генеральным консульством России в Турку. В субботу, 5 августа, он вышел с пикетом в поддержку своего знакомого Дмитрия Скурихина, которого в России приговорили к 1,5 годам колонии общего режима за слова "Прости, Украина".

Трофимов попросил проходящего мимо финна сфотографировать его вместе с плакатом, после чего, по его словам, из консультва выбежал мужчина, вырвал из рук протестующего плакат и попытался его ударить.

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"Работник консульства РФ выскочил из калитки и используя нецензурные выражения угрожал мне и моим родственникам физической расправой. Он выхватил плакат и разорвал его. Я же увернувшись от ударов, остался с обрывками плаката в руках, а работник скрылся за забором", – рассказал активист Новостям Yle.

Он подозревает, что дипломат был пьян, поскольку в дипмиссии проходил прощальный корпоратив в связи с прекращением работы консульства.

"На заднем дворе консульства проходил пикник с мангалом, возможно именно употребление алкоголя и сыграло с нападавшим злую шутку", - предполагает активист.

В связи с инцидентом Трофимов подал заявление в финскую полицию, а также в прокуратуру РФ. Полиция Юго-Западной Финляндии подтвердила Yle, что начала расследовать инцидент.

Отношения Финляндии и России

После начала широкомасштабной войны России в Украине отношения РФ и Финляндии ухудшились.

В частности, Финляндия подала заявку на вступление в НАТО и в апреле стала членом Альянса.

В сентябре 2022 года Финляндия вдвое уменьшила ежесуточное число заявок на визы от россиян - с 1000 до 500. 29 сентября 2022 года правительство Финляндии заявило о закрытии въезда для граждан России как по туристическим, так и по шенгенскими визам.

В июле 2023 года Финляндия отозвала согласие на работу генерального консульства России в городе Турку - это стало ответом на закрытие генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

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