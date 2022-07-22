Мужчина перевозил в Россию три дрона, которые планировал отправить российской армии на войну против Украины.

Суд в Эстонии приговорил к четырем месяцам заключения российского дальнобойщика из Пскова Владимира Шилова, купившего на донаты дроны для российской армии, воюющей против Украины.

Как передает издание Delfi, в целом Шилову дали год тюрьмы – четыре месяца он проведет за решеткой, остальные восемь будут условными с четырехлетним испытательным сроком.

Вместе с Шиловым приговор вынесли двум мужчинам, которые ему помогали: Илье и Руслану Голембовским, которые пожертвовали деньги на покупку дронов. Обоих приговорили к пяти месяцам заключения условно с испытательным сроком на год и восемь месяцев.

Владимира Шилова арестовали 28 мая на границе, когда он перевозил в Россию три дрона, которые затем планировал отправить российской армии на войну против Украины. Деньги на дроны он собирал в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте", где на него подписаны 3300 человек. Сейчас они собирают ему деньги на адвоката.

Шилову грозило до пяти лет заключения. Прокуратура Эстонии признала покупку дронов "участием или поддержкой акта агрессии иностранного государства".

Напомним, в Эстонии предусмотрена уголовная ответственность за участие в войне против Украины на стороне России, а также административная – за публичную демонстрацию российской символики.

Как сообщал УНИАН, 16 июля стало известно, что в Эстонии запретят россиянам и белорусам владеть оружием.

Вас также могут заинтересовать новости: