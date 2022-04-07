На данный момент подтверждена гибель двух человек.

В центре Тель-Авива на улице Дизенгоф произошёл теракт со стрельбой.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По предварительным данным, атака велась с двух направлений, нападение произошло в ресторане. На данный момент подтверждена гибель двух человек в результате теракта, ещё минимум шесть госпитализированы. Четверо - в тяжёлом состоянии.

Террористов было четверо, один ликвидирован, остальных преследует спецназ. Сообщается, что один из террористов скрылся в доме, есть подозрение на захват заложников. Спецназ входит в здание в штурмовой экипировке.

Как сообщал УНИАН, это уже четвертая террористическая атака в Израиле за последнее время. 22 марта в городе Беэр-Шева произошёл теракт, были убиты четыре человека. В ночь с 27 на 28 марта в городе Хадера погибли два пограничника, ещё 12 человек получили ранения. 29 марта стрельба произошла в Бней-Браке, погибло пять человек.

Вас также могут заинтересовать новости: