Инженеры британской компании Evolve Dynamics разрабатывают технологию, которая могла бы защитить украинские разведывательные дроны от "усилий" российских средств радиоэлектронной борьбы, чтобы они дольше оставались в небе.
Об этом пишет Reuters. Отмечается, что это небольшая, но важная часть международных усилий союзников Украины по поддержке ее программы беспилотников. В Киеве надеются, что она даст украинским силам преимущество перед гораздо более крупным противником, имеющим в своем распоряжении гораздо больше ресурсов.
"Компании из десятков стран поставляли в Украину дроны и их комплектующие. Некоторые из них, такие как Evolve Dynamics, также сосредоточены на технологических достижениях, призванных противостоять возможностям России в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ)", – говорится в материале.
Разрабатывая альтернативные алгоритмы радиосвязи, компания стремится затруднить глушение сигнала от ее дронов-разведчиков для России. По оценкам исполнительного директора Evolve Dynamics Майка Дьюхерста, за последние два с половиной года было произведено 85 обновлений дронов Sky Mantis, выпускаемых компанией.
Отмечается, что разведывательные дроны Evolve Dynamic помогают украинским военным следить за перемещениями противника. Военные подразделения получают детали и обновления программного обеспечения непосредственно от компании, что позволяет им, где это возможно, вносить изменения самостоятельно.
Роль дронов в войне
Война в Украине стала настоящей войной дронов. Для противостояния противнику в нашей стране была создана "Армия дронов", а беспилотники собирают как частные, так и государственные предприятия. Они помогают в разведке, нанесении ударов по оккупантам. Кроме того, благодаря дронам не раз удавалось спасать военных и гражданских.
Стоит отметить, что россияне тоже не стоят на месте в этом вопросе. Для понимания масштабов, только по официальным данным Генштаба за время полномасштабной войны было уничтожено более 8500 российских БПЛА.
Враг активно применяет дроны как на фронте, так и для атак по Украине. Помогают оккупантам в этом и страны-партнеры, ведь по украинским городам летят иранские безпилотники.