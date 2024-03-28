Отмечается, что разведывательные дроны компании Evolve Dynamic помогают украинским военным следить за перемещениями противника.

Инженеры британской компании Evolve Dynamics разрабатывают технологию, которая могла бы защитить украинские разведывательные дроны от "усилий" российских средств радиоэлектронной борьбы, чтобы они дольше оставались в небе.

Об этом пишет Reuters. Отмечается, что это небольшая, но важная часть международных усилий союзников Украины по поддержке ее программы беспилотников. В Киеве надеются, что она даст украинским силам преимущество перед гораздо более крупным противником, имеющим в своем распоряжении гораздо больше ресурсов.

"Компании из десятков стран поставляли в Украину дроны и их комплектующие. Некоторые из них, такие как Evolve Dynamics, также сосредоточены на технологических достижениях, призванных противостоять возможностям России в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ)", – говорится в материале.

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Разрабатывая альтернативные алгоритмы радиосвязи, компания стремится затруднить глушение сигнала от ее дронов-разведчиков для России. По оценкам исполнительного директора Evolve Dynamics Майка Дьюхерста, за последние два с половиной года было произведено 85 обновлений дронов Sky Mantis, выпускаемых компанией.

Отмечается, что разведывательные дроны Evolve Dynamic помогают украинским военным следить за перемещениями противника. Военные подразделения получают детали и обновления программного обеспечения непосредственно от компании, что позволяет им, где это возможно, вносить изменения самостоятельно.

Роль дронов в войне

Война в Украине стала настоящей войной дронов. Для противостояния противнику в нашей стране была создана "Армия дронов", а беспилотники собирают как частные, так и государственные предприятия. Они помогают в разведке, нанесении ударов по оккупантам. Кроме того, благодаря дронам не раз удавалось спасать военных и гражданских.

Стоит отметить, что россияне тоже не стоят на месте в этом вопросе. Для понимания масштабов, только по официальным данным Генштаба за время полномасштабной войны было уничтожено более 8500 российских БПЛА.

Враг активно применяет дроны как на фронте, так и для атак по Украине. Помогают оккупантам в этом и страны-партнеры, ведь по украинским городам летят иранские безпилотники.

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