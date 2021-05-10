В 2019 году в рамках обмена удерживаемыми лицами его передали подконтрольным России боевикам.

Бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на стороне группировки «ДНР», арестовали на родине за хранение наркотиков и боеприпасов.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на издание Globo, в его доме нашли 25 килограммов марихуаны, вещество, похожее на кокаин, и 350 патронов.

Лусварги вместе с еще одним местным жителем остановил в муниципалитете Президенте-Пруденти полицейский патруль. Как пишет издание, сначала он дал ложные показания о себе, а местный житель, который был с ним, сообщил полицейским, что хотел купить у Лусварги марихуану.

На допросе бывший боевик «ДНР» признался, что дома у него хранятся наркотики и патроны. По сообщению, он добровольно передал ключ от своего жилья полицейским. Лусварги заявил, что приехал в муниципалитет Президенти-Пруденти в поисках работы. Наркотики и боеприпасы он хранил дома якобы по просьбе неизвестных лиц. За это ему платили 3000 реалов в месяц (около 570 долларов).

Рафаэль Лусварги: что известно о боевике "ДНР"

2 мая 2019 года Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне контролируемых Россией боевиков «ДНР», к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. 29 декабря в рамках обмена удерживаемыми лицами его передали подконтрольным России боевикам.

По данным СБУ, с сентября 2014 года по май 2015 года Лусварги участвовал в боевых действиях против украинских военных на Донбассе. Он входил в так называемый «1-й механизированный батальон «Викинг» «ДНР».

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Автор: Светлана Закелова