Его отец Дмитрий Протасевич сомневается в том, что Роман "бодрый и веселый", как об этом рассказал адвокат.

Бывшего главреда Nexta Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ Беларуси, где находится и его девушка София Сапега, задержанная вместе с ним в аэропорту Минска.

Об этом BBC рассказал его отец Дмитрий Протасевич.

При этом Дмитрий сомневается в том, что его сын "бодр и весел", как Роман якобы сказал своему адвокату на первой встрече в четверг.

"Может быть, адвокаты и говорят правду (по поводу бодрости Романа и Софии – ред.), но вполне возможно, это все сделано для того, чтобы не показать истинное положение дел. Они могут на людях говорить, что они бодрые, веселые и так далее. Скорее всего, их заставили. Они сидят там, где радости и веселью нет места. Это можно сыграть. У нас серьезно зажали адвокатов, им дали подписку (о неразглашении – ред.) - нельзя говорить, по какой статье обвиняется. Такой правовой нонсенс. И адвокат нам много не говорит", - рассказал Дмитрий.

Также он уверен, что Романа избили после задержания.

"У нас есть глубокие опасения за состояние здоровья Романа после видео, которое появилось. Зная его и зная те методы, которые применяются в СИЗО КГБ, нам не сложно предположить, что его состояние требует контроля со стороны властей", - отметил его отец.

Читайте такжеГенсек НАТО заявил о причастности России к перехвату самолета с Протасевичем

Задержание Протасевича в Минске

Романа Протасевича задержали вместе с девушкой во время экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту "Минск". Уже вскоре КГБ слил в сеть ролик с допросом журналиста со странными пятнами на лице.

Парень ранее был главным редактором крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA, что освещает политические события в Беларуси, а по специальности – журналист.

В ноябре 2020 года Протасевича вместе с другим основателем NEXTA Степаном Путило объявили в розыск, перед этим против них в Беларуси возбудили дело об организации массовых беспорядков.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко