Николая Козлова признали виновным в разглашении данных предварительного следствия по уголовному делу против Координационного совета.

Суд Ленинского района Минска приговорил лидера Объединенной гражданской партии Беларуси и члена Координационного совета оппозиции Николая Козлова, ранее являвшегося доверенным лицом кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, к трем месяцам ареста.

Как передает DW, сообщение об этом обнародовано не зарегистрированным в Беларуси правозащитным центром "Весна".

Козлова признали виновным в разглашении данных предварительного следствия по уголовному делу против Координационного совета. Однако конкретные эпизоды неизвестны, так как суд проходил в закрытом режиме.

"Козлову назначено максимальное наказание по данной статье", - говорится в сообщении.

Выборы и протесты в Беларуси

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, находящийся на этом посту с 1994 года. Согласно объявленным ЦИК результатам, за Лукашенко проголосовали свыше 80 процентов избирателей, а за Светлану Тихановскую – немногим более 12 процентов.

Это вызвало в стране массовые протесты, на фоне которых сторонники Тихановской создали Координационный совет, призывающий к широкому общественному диалогу, в том числе о механизме проведения повторных президентских выборов.

Белорусские власти признали совет неконституционным. Ряд оппозиционных политиков были арестованы, либо выехали из страны. В настоящее время в Минске в закрытом режиме идет суд над членами президиума Координационного совета Марией Колесниковой и Максимом Знаком.

Автор: Тамара Отовская