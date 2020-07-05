В Багдаде выпустили ракету по посольству США: пострадал ребенок

Ответственность за атаку на себя пока никто не взял.

Посольство США, расположенное в «зеленой зоне» в иракском Багдаде, вновь подверглось ракетному обстрелу.

Читайте такжеВ Багдаде обстреляли ракетами военную базу возле посольства СШАКак сообщил военный коммуникационный центр Ирака в микроблоге Twitter, удар был отражен американскими противоракетными установками, однако ракета упала вблизи протестующих и ранила ребенка, а также повредила жилой дом,

По данным местных СМИ, ответственность за атаку с применением ракеты «Катюша» на себя пока никто не взял.

«Ракета, перехваченная американским посольством в Багдаде, упала вблизи ряда сидящих протестующих рядом с «зеленой зоной». Снаряд приземлился недалеко от моста, ведущего к самой «зеленой зоне», – сообщает Al Arabiya.

Ранее УНИАН писал, как 5 января район в Багдаде, где находится американское посольство, подвергся ракетному обстрелу.

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