В Германии разбился самолет: пилот погиб

Одномоторная машина Pilatus PC 2 упала с высоты 40 метров.

На севере Германии, в городке Герингсдорф на острове Узедом в Северном море, в воскресенье, 2 августа, потерпел крушение небольшой самолет.

Читайте такжеПассажиры рейса на Ибицу подрались из-за маски и попали на видеоОб этом пишет Spiegel.

Одномоторная машина Pilatus PC 2 упала с высоты 40 метров. 57-летний пилот погиб, второй человек, который находился в двухместном самолете, попал в больницу с серьезными травмами.

Авария произошла над незастроенной территорией, никто на земле не пострадал.

Ранее УНИАН сообщал, как при попытке взлететь в Папуа-Новой Гвинее упал небольшой самолет, на борту которого было более 500 килограммов кокаина.

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