Умерла старшая сестра бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа – Мэриэнн Трамп-Бэрри. Ей было 86 лет.

Об этом пишет CNN со ссылкой на два осведомленных источника. Трамп-Бэрри работала судьей и федеральным прокурором. В 1983 году Мэриэнн Трамп-Бэрри была избрана президентом Рональдом Рейганом для работы в Федеральном окружном суде Нью-Джерси в 1983 году. Впоследствии президент Билл Клинтон назначил ее в 3-й апелляционный суд в 1999 году. В отставку она ушла в 2019 году.

Уход сестры Трампа на пенсию произошел на фоне громкого расследования. Правоохранители выясняли, имело ли место нарушение правил поведения судей со стороны Трамп-Бэрри – речь шла о совершении налогового мошенничества. Расследование началось после материала The New York Times, в котором утверждалось, что бывший президент и его братья и сестры использовали налоговые схемы для увеличения своих доходов.

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Из-за того, что Мэриэнн Трамп-Бэрри вышла на пенсию, расследование в отношении нее было закрыто. Ей оставили право на ежегодную пенсионную выплату и освободили от судебных упреков. Ее адвокат опроверг все обвинения.

Отношения Трампа со старшей сестрой

Хотя публично о разногласиях с братом Мэриэнн Трамп-Бэрри никогда не говорила, в 2020 году в СМИ всплыли записи, на которых она резко критиковала тогда еще президента Дональда Трампа.

Свою оценку его политике она предоставила в разговоре с племянницей Трампа. На записях Мэриэнн Трамп-Бэрри заявила, что Трамп постоянно лжет и меняет свою позицию. Источники из окружения Трампа сообщали, что он был глубоко впечатлен такой оценкой.

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