Причина смерти не уточняется.

Француз русского происхождения Игорь Богданов, который вместе с братом прославился из-за пластических операций, скончался в возрасте 72 лет. На шесть дней ранее умер его брат Григорий.

Об этом сообщает издание Le Progres.

"В мире и любви, в окружении детей и семьи Игорь Богданов ушел на свет в понедельник, 3 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется.

Читайте такжеВторжение РФ в Украину только усилит НАТО - разведка СШАСтоит отметить, что в декабре братьев госпитализировали с коронавирусом. Они не были вакцинированы.

Братья Богдановы - что известно

Игорь и Григорий Богдановы - братья-близнецы русского происхождения. Они родились в 1949 году в семье художника Юрия Михайловича Остасенко-Богданова и Майи Коловрат-Краковской, внебрачной дочери чешско-австрийской графини Берты Генриетты Катерины Надин Коловрат-Краковской.

Братья прославились в 1970–1980-е годы как ведущие различных научно-популярных программ на французском телевидении, посвященных космологии и научной фантастике.

Близнецы прославились в Интернете благодаря мему, где говорящий по телефону Игорь Богданов контролирует важные события в мире.

Как ранее сообщал УНИАН, ушел из жизни знаменитый легкоатлет Виктор Санеев. Его сердце перестало биться в Сиднее в возрасте 76 лет.

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