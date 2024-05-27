Он призвал тех, кто выступает за обязательную воинскую повинность, остановиться.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейские политики, которые выступают за обязательную воинскую повинность, якобы хотят отправить европейскую молодежь на войну в Украине.

Его заявление опубликовал в микрблоге X государственный секретарь по вопросам публичной дипломатии и связям с общественностью Золтан Ковач. Министр заявил, что украинский народ страдает от все более непосильных потерь. "Поэтому сейчас вопрос не в том, будут ли европейцы и американцы отправлять оружие, а в том, будут ли украинские солдаты, которые смогут взять его в руки", - сказал Сийярто.

По его словам, люди стремятся уехать из Украины, поскольку не хотят идти на фронт, поэтому воевать якобы могут отправить военных из соседних стран.

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"Руки прочь от молодежи Центральной Европы, руки прочь от молодежи Венгрии! Мы не позволим втянуть венгерскую молодежь в войну, потому что это не наша война", - добавил министр.

Обязательная воинская повинность в Европе: что известно

После начала полномасштабной войны некоторые европейские страны начали усиливать собственную обороноспособность. Например, Польша хочет до конца года увеличить численность своего войска.

В то же время ряд стран обсуждает возможность возвращения воинской повинности. СМИ сообщали, что два президента стран Балтии призвали другие европейские страны сделать больше для подготовки к возможному противостоянию с РФ.

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