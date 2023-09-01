Поисковые работы продолжались 20 часов.

Возле берегов Турции с борта контейнеровоза выпал моряк, он провел в воде 20 часов, пишет DHA.

Известно, что судно MSC NADRIELY под либерийским флагом следовало из Грузии в Стамбул. В среду вечером второй капитан судна упал в море возле острова Тюркели. По данным Maritime Bulletin, мужчина родом из Украины. В поисково-спасательных работах участвовали самолеты и катера береговой охраны, а также другие корабли, находившиеся поблизости.

Моряка спас экипаж торгового судна "MOONLIGHT", поисковые работы длились 20 часов. Позже в Министерстве транспорта и инфраструктуры сообщили, что мужчину госпитализировали.

Спасение моряков: последние новости

Несколько лет назад моряк из Австралии выпал из лодки в Тихом океане. Его лодка, в которой осталась собака, уплыла. Мужчине удалось доплыть до маяка, чтобы там дождаться помощи.

А этим летом возле побережья Мексики спасли австралийского моряка, который попал в шторм. Он прожил вместе с собакой на разбившемся судне два месяца. Мужчине удалось выжить благодаря дождевой воде и сырой рыбе.

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