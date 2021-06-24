В Варшаве задержали 36-летнего украинца, который грубо нарушил правила дорожного движения. Он выехал на тротуар и едва не сбил мужчину с ребенком.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Fakt.pl.
Отмечается, что мужчина оказывал сопротивление, в его задержании участвовали восемь полицейских.
Видеозапись того, как украинец не выполнял указания полицейских, стал хитом в интернете. Его разместили в одной из местных групп в социальных сетях.
Читайте такжеВо Франции выходец из Туниса смертельно ранил копа в отделении полиции (фото)На кадрах видно, как мужчина применяет против правоохранителей огнетушитель, когда они подходят к его транспортному средству.
Через некоторое время показалось, что операция по задержанию завершена, и на мужчину вот-вот наденут наручники, но вскоре после выхода из автомобиля он начал убегать.
Правоохранители были вынуждены вызвать подкрепление, чтобы поймать нарушителя.
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