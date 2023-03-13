Они массово оставляют отрицательные отзывы.

Украинцы массово пишут негативные отзывы на немецкий отель, в котором охранник жестоко избил украинского военнослужащего.

В Google-отзывах оценка отеля Roomers составляет 1,4. Всего они имеют более 11 тысяч. Последние отзывы оставлены на украинском, люди пишут об ужасном сервисе и призывают администрацию отеля разобраться с охранником, который нанес телесные повреждения украинцу.

"Опасное место, где калечат и бьют клиентов. После посещения данного заведения клиенты оказываются в больнице", - говорится в одном из комментариев.

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"Ужасный отель. Охранники могут и убить тебя, если им что-то не понравится. Берегите себя от таких мест", - говорится в другом.

Избиение украинца в Германии

Как сообщал УНИАН, на днях стало известно об избиении украинца в отеле во Франкфурте.

Генеральный консул Украины Вадим Костюк рассказал, что это произошло в гостиничном баре. В тот вечер между украинским военнослужащим и охраной возник конфликт из-за несоответствия дресскода.

Драка началась после того, как охранник попытался вывести украинца из зала. Мужчина получил перелом челюсти и сотрясение мозга. Также сообщалось, что ему сломали нос, повредили зубы и оставили гематомы.

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