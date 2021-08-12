Груз сопровождает группа сотрудников ГСЧС, которые должны передать его представителям Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики.

Украина отправила Литве более 38 тонн гуманитарного груза, что будет способствовать усилению охраны границ от нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Более 38 тонн гуманитарного груза отправились сегодня, 12 августа, из Украины в Литву. Это первый этап помощи из трех, которую Украина направляет в соответствии с указом президента Владимира Зеленского и распоряжением Кабинета министров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов.

Читайте такжеНавальному предъявили в России новое обвинениеГруз сопровождает группа сотрудников ГСЧС, которые должны передать его представителям Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики.

Литва и Беларусь: проблема мигрантов

Как сообщал УНИАН, в конце мая самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в Литву, через которую нелегалы продолжают путь в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать. Как подчеркнул позднее Лукашенко, он помешает превращению страны в "отстойник" для нелегалов, а Минск занимается вопросом нелегальной миграции "ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно и финансово возможно".

В начале июля правительство Литвы в связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью объявило в стране режим экстремальной ситуации.

17 июля глава МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Беларусь угрожает Литве контрабандой радиоактивных материалов.

28 июля Кабмин принял решение оказать Литве помощь в связи с наплывом нелегальных мигрантов через границу с Беларусью.

3 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Автор: Константин Гончаров