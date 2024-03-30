Спикер Совета нацбезопасности США напомнил, что Украине необходимо выделить поомщь.

В Белом доме прокомментировали последний удар России по энергосистеме Украины. В Кремле хотят сломить украинцев и погрузить страну во тьму.

"Ночью (в ночь на 29 марта, - УНИАН) Россия предприняла одну из крупнейших воздушных атак на энергосистему Украины с начала войны, лишив многих людей по всей стране тепла, воды и электричества в холодные дни ранней весны. Эта бомбардировка - часть серии российских атак на критически важную инфраструктуру Украины - является ужасным напоминанием о попытках Владимира Путина сломить дух украинского народа и погрузить его во тьму", - заявил спикер Совета национальной безопасности США Адриен Уотсон.

При этом он указал, чтобы помочь Украине защититься от этих непрекращающихся атак, необходимо, чтобы Палата представителей приняла двухпартийный законопроект о дополнительных мерах по обеспечению национальной безопасности. По его словам, так США смогут отправить Украине больше средств противовоздушной обороны.

Видео дня

"Украина нуждается в срочной помощи, и мы не можем позволить себе дальнейших задержек", - подытожил Уотсон.

Атака РФ в ночь на 29 марта - главные новости

В ночь на 29 марта россияне ударили по Украине дронами с нескольких направлений. Около 4:00 оккупанты запустили крылатые ракеты.

В Укрэнерго сообщили, что в результате атаки повреждения получили тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах. В результате проишлось прибегнуть к отключениям света в Днепропетровской и Харьковской областях.

При этом министр энергетики Герман Галущенко добавил, что захватчики били по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Целью стали объекты генерации электроэнергии.

Вас также могут заинтересовать новости: