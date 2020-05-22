В Португалии запытали до смерти рэпера, притворявшегося миллиардером (фото)
Тело 28-летнего рэпера из Португалии Давида Моты (Mota Jr) нашли в лесу после исчезновения музыканта два месяца назад.
Об этом сообщает The Sun.
В своем Instagram Давид Мота демонстрировал образ жизни миллиардера: золотые украшения, дорогие машины, деньги и девушки. Однако, на самом деле все его богатства были фейковыми. Все фото и видео Mota Jr были постановочными, а особняки, автомобили и драгоценности взятыми напрокат или одолженными.
Полиция уверена, что Давид стал жертвой преступников: его похитили в надежде получить деньги, которых у парня попросту не было. Мать рэпера рассказывала, что два месяца назад после звонка обеспокоенных соседей сына нашла у него в квартире брошенные у двери кепку и обувь, а в лифте обнаружила следы крови.
Тело молодого человека нашли в лесу далеко от его дома. Полиция предполагает, что перед смертью его пытали.
Как сообщал УНИАН, британский рэпер Бен Чиджиоке, известный как Ty, умер из-за коронавируса.