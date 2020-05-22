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В Португалии запытали до смерти рэпера, притворявшегося миллиардером (фото)

14:31, 22 мая 2020
Мир
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Все фото и видео Mota Jr были постановочными / фото Newsflash/@officialmotajr

Об этом сообщает The Sun.

В своем Instagram Давид Мота демонстрировал образ жизни миллиардера: золотые украшения, дорогие машины, деньги и девушки. Однако, на самом деле все его богатства были фейковыми. Все фото и видео Mota Jr были постановочными, а особняки, автомобили и драгоценности взятыми напрокат или одолженными. 

Фото Newsflash/@officialmotajr

Полиция уверена, что Давид стал жертвой преступников: его похитили в надежде получить деньги, которых у парня попросту не было. Мать рэпера рассказывала, что два месяца назад после звонка обеспокоенных соседей сына нашла у него в квартире брошенные у двери кепку и обувь, а в лифте обнаружила следы крови.

Тело молодого человека нашли в лесу далеко от его дома. Полиция предполагает, что перед смертью его пытали.

Фото Newsflash/@officialmotajr

Как сообщал УНИАН, британский рэпер Бен Чиджиоке, известный как Ty, умер из-за коронавируса.

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