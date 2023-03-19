В Офисе президента рассказали, почему Китаю не выгодно помогать России в войне.

Китаю не выгодно делать ставку на Россию, поскольку она не перспективный союзник.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Журналист спросил, что будет, если Пекин все же решит поставлять России оружие для войны в Украине. Он ответил, что не видит смысла в таком поступке.

"Это сразу станет известным фактом, и Китай поставит под угрозу свои торговые и технологические отношения с другими странами. А во-вторых, зачем помогать России, терпящей крах своей цивилизации? Нынешняя Россия скоро перестанет существовать. Это было бы безвозвратной инвестицией, а Китай слишком прагматичен, чтобы совершать подобные ошибки", - сказал Подоляк.

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По его словам, китайское законодательство запрещает передачу оружия государству, которое находится в состоянии войны. "Сегодня нет смысла делать ставку на Россию, она не перспективный союзник, а оказывается отсталой страной, стремящейся компенсировать свои слабости избытком агрессивности. Россия применяет прямой шантаж, подкуп, политические убийства, военные конфликты - все это деструктивные технологии. Китай, с другой стороны, играет на совершенно других, более длинных, разнонаправленных столах", - добавил он.

Советник главы ОП предполагает, что Китай может воспользоваться положением ослабленной и дискредитированной России. "Не будем забывать, что стабильная международная торговля и доступ к технологическим ноу-хау крайне важны для Пекина, он ставит себя в конкурентные отношения с США и Европой, но не хочет прямых конфликтов и санкций. Россия, с другой стороны, может предложить только саморазрушительную войну", - отметил Подоляк.

Отношения России и Китая

Как известно, Китай долгое время сохранял нейтральную позицию в отношении войны в Украине. В этом году они опубликовали документ, который прозвали "мирным планом". В нем Пекин выступил за прекращение огня и возобновление мирных переговоров, однако не назвал Россиию агрессором.

Соединенные Штаты Америки и НАТО обеспокоены тем, что Китай может оказать военную помощь России. В ЦРУ заявляли, что те рассматривают такую возможность.

После ряда предупреждений со стороны Штатов, глава Китая Си Цзиньпин открыто обвинил их в организации "кампании по подавлению Китая".

Известно, что 20-22 марта должен состояться визит Си Цзиньпина в Москву, где он встретится с Путиным. В США считают, что они могут попытаться представить это как миротворческую миссию.

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