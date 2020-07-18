Лопнули губы: шотландка рассказала о неудачном опыте посещения косметолога (фото)

По словам девушки, из-за огромного размера губ она не могла есть и пить.

Шотландка пожаловалась на последствия неудачной процедуры по увеличению губ и сравнила их внешний вид с сосисками.

22-летняя Хлоя Макмахон рассказала журналистам, что после посещения салона красоты ее губы распухли в несколько раз и начали болеть, в связи с чем она решила связаться с косметологом, сообщает Daily Star.

Врач посоветовал ей приложить лед ко рту и уверил, что опухание и появление синяков — это нормальное явление после процедуры.

«Это был ад. Мои губы стали похожи на сосиски. Они были такими огромными, что я даже не могла двигать нижней частью лица, мне было очень страшно», — объяснила Макмахон.

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Из-за огромного размера губ она не могла есть и пить. По словам пострадавшей, она обратилась в клинику с просьбой вернуть ей деньги, поскольку ее не устраивал результат.

Однако сотрудники отказали в возврате средств и предложили сделать еще одну инъекцию бесплатно. Спустя пять месяцев после повторного приема у пациентки усугубилась аллергическая реакция — ее губы лопнули.

«Я была в депрессии и стеснялась общаться с людьми. Я больше никогда не буду увеличивать губы», — призналась героиня материала. Она также посоветовала читателям делать любые косметологические процедуры только у специалиста с медицинским образованием, а не у косметологов-самоучек.

Как сообщал ранее УНИАН, живущая и работающая в России украинская певица Ани Лорак разместила ролик, на котором показывает лицо с разных ракурсов на камеру и надувает губы.

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