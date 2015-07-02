"Вау, я выключил не тот двигатель": расшифрован разговор пилотов разбившегося на Тайване самолета
16:33, 02 июля 2015Мир
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Пилот самолета Taiwan TransAsia, который разбился 4 февраля, по ошибке выключил не тот двигатель. Тогда погибло 43 человека.
REUTERS
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.
Как свидетельствуют данные расшифровки разговоров из кабины пилотов, об этом пилот сказал вслух.
Он ошибся и выключил единственный работающий двигатель после того, как другой вышел из строя.
"Вау, я выключил тягу не того двигателя", - сказал 41-летний пилот.
Через несколько секунд почти новый самолет ATR 72-600 с 58 людьми на борту упал на дно мелководной речки в Тайбее, зацепив путепровод.
Погибло 40 пассажиров, все 3 пилота, 15 человек спаслось.
Last words of TransAsia crash pilot were 'Wow, pulled back the wrong side throttle' http://t.co/Vv4NknhR2Tpic.twitter.com/Sn0A4dxwut
— The Independent (@Independent) 2 июля 2015
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