"Вау, я выключил не тот двигатель": расшифрован разговор пилотов разбившегося на Тайване самолета

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Как свидетельствуют данные расшифровки разговоров из кабины пилотов, об этом пилот сказал вслух.

Он ошибся и выключил единственный работающий двигатель после того, как другой вышел из строя.

"Вау, я выключил тягу не того двигателя", - сказал 41-летний пилот.

Через несколько секунд почти новый самолет ATR 72-600 с 58 людьми на борту упал на дно мелководной речки в Тайбее, зацепив путепровод.

Погибло 40 пассажиров, все 3 пилота, 15 человек спаслось.