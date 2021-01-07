Ранее сервис удалил три твита 45-го президента США.

Twitter объявил, что аккаунт Дональда Трампа будет заблокирован как минимум на 12 часов после удаления трех твитов президента.

«В результате беспрецедентной и продолжающейся насильственной ситуации в Вашингтоне, округ Колумбия, мы потребовали удалить три твита @realDonaldTrump, которые были опубликованы сегодня за неоднократные и серьезные нарушения нашей политики гражданской целостности», - говорится в аккаунте Twitter Safety.

Читайте такжеТвиттер начал "банить" аккаунт Трампа«Это означает, что учетная запись @realDonaldTrump будет заблокирована на 12 часов после удаления этих твитов. Если твиты не будут удалены, учетная запись останется заблокированной».

Штурм Капитолия в Вашингтоне: что нужно знать

Сторонники Дональда Трампа, которые проводили митинг в Вашингтоне, прорвались в здание Капитолия. Там члены Конгресса намеревались утвердить результаты выборов президента США и победу на них Джо Байдена.

В результате произошли стычки с полицией, известно о стрельбе и раненых как со стороны протестующих, так и со стороны правоохранителей. Также есть информация об одном погибшем.

Спикер Палаты представителей США, один из лидеров демократов Нэнси Пелоси попросила ввести войска Национальной гвардии для очистки и защиты Капитолия.

Пентагон сообщил, что отправляет для восстановления порядка в Вашингтоне и самом Капитолии 1100 вооруженных бойцов Нацгвардии.

Трамп записал видеообращение, в котором призвал своих сторонников к порядку. В свою очередь, Байден заявил, что сегодняшние события в Вашингтоне - это не протест, а "хаос".

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Автор: Тарас Сидоржевский