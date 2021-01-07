Администрация соцсети обвинила Трампа в нарушении ее правил.

Твиттер приостановил распространение двух твитов Дональда Трампа и пометил многие другие его твиты как дезинформацию, поскольку он, по мнению администрации соцсети, поощрял насильственное восстание в столице США.

«Что касается текущей ситуации в Вашингтоне, округ Колумбия, мы проактивно работаем над защитой публичного обсуждения, происходящего в сервисе, и будем принимать меры в отношении любого контента, который нарушает правила Twitter», - написали в компании.

Отметим, на момент выхода новости возможность "ретвитнуть" последние посты Трампа была снова разблокирована и они продолжили стремительно набирать ретвиты и лайки.

Читайте такжеВ украинском МИД отреагировали на протесты в СШАКроме того, аккаунт компании «Безопасность», в котором публикуются обновления и меры по обеспечению соблюдения политики компании, опубликовал серию заявлений, в которых говорится, что он работает над тем, чтобы обуздать насильственные выражения на платформе, поскольку "попытка переворота продолжает разворачиваться".

Штурм Капитолия в Вашингтоне: что нужно знать

Сторонники Дональда Трампа, которые проводили митинг в Вашингтоне, прорвались в здание Капитолия. Там члены Конгресса намеревались утвердить результаты выборов президента США и победу на них Джо Байдена.

В результате произошли стычки с полицией, известно о стрельбе и раненых как со стороны протестующих, так и со стороны правоохранителей. Также есть информация об одном погибшем.

Спикер Палаты представителей США, один из лидеров демократов Нэнси Пелоси попросила ввести войска Национальной гвардии для очистки и защиты Капитолия.

Пентагон сообщил, что отправляет для восстановления порядка в Вашингтоне и самом Капитолии 1100 вооруженных бойцов Нацгвардии.

Трамп записал видеообращение, в котором призвал своих сторонников к порядку. В свою очередь, Байден заявил, что сегодняшние события в Вашингтоне - это не протест, а "хаос".

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Автор: Тарас Сидоржевский