Твит Трампа расценили как угрозу насилия

В твите было сказано, что в Вашингтоне никогда не будет «автономной зоны» протестующих.

В социальной сети Twitter посчитали, что твит президента США Дональда Трампа об «автономных зонах» протестующих содержит угрозы насилия.

В связи с этим Twitter разместил соответствующее предупреждение рядом с твитом президента США.

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В твите было сказано, что в Вашингтоне никогда не будет «автономной зоны» протестующих.

«Если они попытаются, их встретят с серьезной силой!» - пригрозил Трамп.

Соответствующий твит он разместил после того, как активисты движения Black Lives Matter попыталась заблокировать движение неподалеку от Белого дома, выставить палатки и объявить это место автономной зоной.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп разрешил задерживать всех, кто разрушает памятники и другую федеральную собственность, и наказывать их за это лишением свободы.

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