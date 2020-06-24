Твит Трампа расценили как угрозу насилия
В социальной сети Twitter посчитали, что твит президента США Дональда Трампа об «автономных зонах» протестующих содержит угрозы насилия.
В связи с этим Twitter разместил соответствующее предупреждение рядом с твитом президента США.
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В твите было сказано, что в Вашингтоне никогда не будет «автономной зоны» протестующих.
«Если они попытаются, их встретят с серьезной силой!» - пригрозил Трамп.
Соответствующий твит он разместил после того, как активисты движения Black Lives Matter попыталась заблокировать движение неподалеку от Белого дома, выставить палатки и объявить это место автономной зоной.
Как сообщал УНИАН, ранее Трамп разрешил задерживать всех, кто разрушает памятники и другую федеральную собственность, и наказывать их за это лишением свободы.
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