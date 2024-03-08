Турецкий дипломатический источник раскрыл детали визита украинского лидера.

Турция подчеркнет свою неизменную твердую поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул в пятницу.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на турецкий дипломатический источник. Зеленский проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о ходе украинско-российской войны, черноморской зерновой сделки и двусторонних отношений. Неизвестно, будут ли они проводить пресс-конференцию.

"Планируется донести, что Турция продолжает свои усилия для скорейшего прекращения войны на основе переговоров", - сказал источник.

Среди вопросов повестки дня - развитие событий относительно нового положения о навигационной безопасности коммерческих судов между Россией и Украиной после прекращения Черноморской инициативы.

Турция, которая является членом НАТО, имеет общую морскую границу с Украиной и Россией в Черном море и стремится поддерживать хорошие связи с обеими странами во время войны. Она оказывала военную поддержку Киеву, но выступала против санкций против России.

"Когда мир вернется в Украину, мы стремимся и в дальнейшем поддерживать усилия по восстановлению страны на основе нашего стратегического партнерства", - сказал источник.

Визит Зеленского в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский 8 марта совершит визит в Турцию для встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В Офисе президента Украины обнародовали программу визита главы государства в Турцию. В частности, во время визита Зеленский встретится с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить темы Формулы мира, организации Саммита мира, безопасности судоходства в Черном море, глобальной продовольственной стабильности, а также освобождения украинских пленных и политических заключенных, которые удерживаются российским государством.

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