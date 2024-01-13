В соглашении есть три пункта, которые в принципе предусматривались пакетами гарантий безопасности, которые должны действовать до вступления Украины в НАТО.

Военный и политический эксперт Александр Мусиенко пояснил, что официально подписанный 12 января большой договор между Украиной и Британией - это очень важный шаг.

"Потому что мы формализуем на бумаге то состояние, которое есть, де факто сложилось. Когда нас поддерживают наши партнеры, но понятно, что эта поддержка - это исключительно добрая воля и желание, которые были собраны в кулак. В частности, и по инициативе президента Украины Зеленского, который приложился к этому много, и в целом украинской власти. И пример, как вдохновил украинский народ на борьбу вообще всех европейцев. Поэтому это важный юридический документ", - акцентировал Мусиенко в эфире общенационального телемарафона.

Эксперт отметил, что в нем есть три пункта, которые в принципе предусматривались пакетами гарантий безопасности, которые должны действовать до вступления Украины в НАТО.

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"Первое - это предоставление оборонной поддержки, то есть передача вооружения и боеприпасов. Второе - это создание производства совместно оружия, то есть оборонно-промышленный комплекс. Искренне надеюсь, что вслед за немецким Rheinmetall, мы увидим все же приход британской BAE Systems (принадлежит к крупнейшим оборонным предприятиям мира - УНИАН), очень этого бы хотелось. Также это совместный обмен технологиями. Третье - соглашение касается сектора безопасности. То есть обмена разведданными, информацией, поддержкой и тому подобное. Этот документ символизирует то, что на сегодняшний день поддержка партнеров будет с Украиной", - подчеркнул Мусиенко.

Он добавил, что также этот документ предусматривает обязательство Британии помогать с подготовкой украинских военнослужащих на полигонах этой страны.

"Это касается артиллеристов, морской пехоты и не только их", - отметил Мусиенко.

Эксперт резюмировал, что это основные моменты относительно подписанного большого договора между Украиной и Британией, о которых можно уже сейчас сказать.

Подписание договора между Украиной и Британией - детали

2 января Украина и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии подписали историческую "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности" ("Agreement on Security Cooperation"). Это произошло в рамках визита премьер-министра Великобритании в Киев. Подпись под документом, который формализует военное и невоенное сотрудничество Британии и Украины в поддержку безопасности Украины, поставили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что Соединенные Штаты Америки намерены подписать с Украиной соглашение о гарантиях безопасности, аналогичной той, которую сегодня в Киеве подписали с Великобританией. Отмечается, что соответствующие переговоры уже продолжаются. Белый дом считает, что это позволит предотвратить новую агрессию против Украины в будущем.

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