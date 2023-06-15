Чешский лидер признался, что разозлился, когда узнал о девочке, подвергшейся травле.

На прошлой неделе президент Чехии Петр Павел встретился с маленькой Полиной – девочкой из Украины, которая столкнулась с травлей со стороны сверстников в чешской школе.

Чешский лидер объяснил, что ситуация с негативным отношением к девочке, чья семья была вынуждена бежать от войны, разозлила его.

"У меня было личное чувство. И я просто подумал, что встретиться было бы правильно. Я разозлился, когда об этом узнал, и поскольку был детский день в Пражском замке, я подумал, что будет хорошая возможность пригласить ее и проявить гостеприимство и дружбу", – сказал он в интервью "Радио Свобода".

Петр Павел подчеркнул, что завершение войны и оказание помощи Украине являются жизненно важными.

"То, что называют "украинской усталостью" или "усталостью от войны", – естественно, это приходит со временем. Как мы можем справиться с этим – мы должны постоянно подавать реальную картину происходящего, чтобы люди не думали, что война в Украине уже завершилась и что она уже на нас не влияет, не влияет на людей в Украине. Чешские граждане все еще настроены гостеприимно в отношении украинцев, чтобы дать им безопасное убежище – людям, которые бегут от войны. Конечно, со временем это будет труднее, потому что экономические и социальные трудности будут иметь влияние на людей, и они скорее сосредоточатся на собственном жизненном уровне, чем на помощи другим. Но здесь как раз роль политиков на всех уровнях заключается в том, чтобы доносить позицию, что успешное завершение войны в Украине – в наших жизненных интересах и что важно продолжать помощь", – добавил он.

Скандал в чешской школе - подробности

Ранее в этом месяце в Чехии разразился скандал из-за травли детьми девочки из Украины. Во время школьной экскурсии одноклассники Полины, девочки-беженки из Украины, начали травить ее, спрашивая, не россиянка ли она. Когда девочка сказала, что она из Украины, дети плюнули ей в лицо. Ребенок зафиксировал ссору на видео, впоследствии запись в соцсетях распространила ее мать.

Издевательство над ребенком осудил президент страны Петр Павел. Он подчеркнул, что осуждает насилие в школах в целом, но когда это касается ребенка, которому из-за войны пришлось покинуть дом и друзей, это "особенно позорно". 11 июня президент официально принял девочку с мамой у себя.

На фоне того, что ситуация получила огласку, школа приняла меры, а родители детей, причастных к травле, извинились.

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