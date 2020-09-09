Соответствующие решения приняты на фоне критики в адрес Трампа после его комментариев относительно погибших американских солдат.

Президент США Дональд Трамп вскоре заявит о сокращении военного контингента в Ираке и Афганистане.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В сообщении президентского пула сказано, что «завтра следует ожидать объявления о дальнейшем выводе войск из Ирака», а в скором времени – «другого объявления относительно Афганистана».

Почему Трамп захотел сократить численность военных в Ираке и Афганистане

Соответствующие решения приняты на фоне критики в адрес Трампа после его комментариев в адрес погибших американских солдат.

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Заявление Трампа и выбор времени для нее могут быть направлены на то, чтобы убедить избирателей, что он выполняет свои обещания положить конец тому, что он назвал бесконечными войнами Америки.

Обещание завершить войны в Ираке и Афганистане, начатые его предшественниками, было ключевым в предвыборной программе действующего главы Белого дома.

Сколько военных США сейчас пребывает в Ираке и Афганистане

В конце августа издание The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники сообщало, что Белый дом планирует сократить численность войск в Ираке до 3,5 тысячи. Сейчас там около 5,2 тысячи военнослужащих США.

5 января 2020 года парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода всех иностранных войск.

В настоящее время Соединенные Штаты имеют в Афганистане около 8600 военнослужащих. Трамп сказал в интервью Axios, опубликованном в прошлом месяце, что Соединенные Штаты планируют снизить это число примерно до 4000.

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Автор: УНИАН