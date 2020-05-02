Трамп определился с послом США в Украине
Американский президент Дональд Трамп назначил послом США в Украине генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона.
Об этом сообщает Белый дом.
Читайте также"Досье Джулиани": СМИ рассказали о расследовании адвоката Трампа по хищению миллиардов долларов техпомощи Украине
«Кейта Дейтона из Вашингтона назначить Чрезвычайным и Полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине», – говорится в сообщении.
С 2010 года Дейтон занимает должность директора Центра Джорджа Маршалла в Гармише (Германия). Кроме того, он является старшим советником по вопросам обороны США в Украине.
Дейтон был координатором по вопросам безопасности в палестино-израильском конфликте, директором по вопросам стратегии, планов и политики штаба США, директором операций разведки Пентагона и атташе по вопросам обороны в посольстве США в России.
Как сообщал УНИАН, Трамп продлил американские санкции против России за аннексию Крыма.