Трамп определился с послом США в Украине

Номинированный Трампом посол ныне является советником по вопросам обороны США в Украине.

Американский президент Дональд Трамп назначил послом США в Украине генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона.

Об этом сообщает Белый дом.

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«Кейта Дейтона из Вашингтона назначить Чрезвычайным и Полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине», – говорится в сообщении.

С 2010 года Дейтон занимает должность директора Центра Джорджа Маршалла в Гармише (Германия). Кроме того, он является старшим советником по вопросам обороны США в Украине.

Дейтон был координатором по вопросам безопасности в палестино-израильском конфликте, директором по вопросам стратегии, планов и политики штаба США, директором операций разведки Пентагона и атташе по вопросам обороны в посольстве США в России.

Как сообщал УНИАН, Трамп продлил американские санкции против России за аннексию Крыма.