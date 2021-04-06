Ранее Тихановскую внесли в список лиц, причастных к террористической деятельности.

В Беларуси заблокировали банковские счета Светланы Тихановской.

Читайте такжеНавальный подозревает, что подхватил туберкулез в тюрьмеОб этом сообщается в её Telegram-канале.

В Беларусбанке ей сказали, что счет заблокирован «в рамках проведения мероприятий по замораживанию средств физических лиц, включенных в перечень причастных к террористическим действиям».

Отмечается, что единственным доходом, который поступал на этот счет в последнее время, была социальная пенсия ребенку-инвалиду до 18 лет – 223 беларусских рубля в месяц.

Что этому предшествовало

Ранее комитет государственной безопасности Беларуси внес лидера оппозиции Светлану Тихановскую в список лиц, причастных к террористической деятельности.

Кроме нее, в список также попали член президиума координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко и еще 15 граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом.

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Автор: Людмила Жерновская