Теперь не только шотландцы мечтают о независимости, идея об отделении от Англии становится популярной также в Уэльсе и Северной Ирландии.

На все последние аргументы в пользу сохранения Шотландии в составе Объединенного Королевства найдется контраргумент от Бориса Джонсона. Вестминстерские политики всегда жили, словно в далеком анклаве, и были в среднем намного богаче и с куда болшими привилегиями, чем те, кого они якобы представляют. Особенно, когда речь идет о Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

В Вестминстере наследственная элита отнеслась к пандемии коронавируса не как к кризису, а как к возможности обогатить своих друзей. Раздавая избранным компаниям контракты на поставку важных товаров и услуг без проведения тендеров, она поощряла получение доходов во время национального кризиса, как в фильме "Третий человек". Целая куча своеобразных Гарри Лаймов стали чрезвычайно богатыми, - пишет The Guardian.

Читайте такжеThe Guardian: Эре Елизаветы II почти конец, какой же стала Британия?Герб британского парламента - решетка врат с короной над ней - символически намекают, что власть номинально в руках короны. Но ею постоянно злоупотребляют премьер-министры. Никто в современной истории Великобритании не злоупотреблял отсутствием закрепленной конституции так эффективно, как Борис Джонсон. Теперь он сам может решать, будут расследованы его ошибки и злоупотребления, или нет. Он наполнил Палату лордов странным ассортиментом приспешников и чудаков, которые полностью зависят от его покровительства, а не от электората.

Джонсон провозгласил себя "министром объединения" и подчеркнул, что никто не помешают ему посетить Шотландию перед шотландскими выборами. Но еще в прошлом месяце он отказался от этих планов. Он назвал передачу части власти парламенту Шотландии "катастрофой" и " самой большой ошибкой Тони Блэра". Джонсон предложил "Закон о внутреннем рынке", который отбирает значительные полномочия не только у Эдинбурга, но и также у Уэльса и Северной Ирландии. Он также оспорил в Верховном суде законы о правах детей и местных правительствах, призванные улучшить благосостояние людей в Шотландии.

Лейборист Кир Стармер, кажется, рассматривает шотландцев исключительно с позиции электоральных расчетов. И не всегда понятно, какие именно выборы он оценивает. В прошлом месяце он запустил самую причудливую политическую рекламу, которую только видели в Великобритании. Все начинается с приземления самолета British Airways в аэропорту Эдинбурга. Стармер спускается по трапу, словно очень влиятельный чиновник, приехавший с визитом, бормоча: "Напомните, что это за страна?". Он слоняется по аэропорту с группой зловещих мужчин, подчеркивая отсутствие авиарейсов. После этого лейборист объявляет, что хочет поставить экономическое восстановление "выше всего", очевидно, даже выше жизни на Земле. Распугав последних избирателей в Шотландии, он снова садится в самолет.

Читайте такжеForeign Policy: Путин толкает Шотландию к независимости, чтобы оправдать расчленение УкраиныРеклама кажется еще более странной, если забыть о том, что British Airways - это опора и важное поле битвы для профсоюза Unite. А он остается крупнейшим донором Лейбористской партии. И будущие перерасчеты будут зависеть от исхода выборов партийных лидеров. А этот процесс состоится параллельно с выборами в Шотландии. Другими словами, Стармер, похоже, использовал шотландцев как "подпорку" в совсем другом соревновании. И именно так Вестминстер рассматривает Шотландию - как "подпорку".

The Guardian замечает, что в трех королевствах Британии стремительно растет популярность идеи о независимости. В Шотландии три партии, которые поддерживают выход из Великобритании ("Шотландская национальная партия", "Зеленые" и Alba) за шаг до создания парламентского большинства. Если Вестминстер разрешит второй референдум и обеспечит его честное проведение, Объединенному Королевству наступит конец.

Еще несколько лет назад идея независимости Уэльса казалась эксцентричной. Ее поддерживали максимум 10% населения. Но опрос, проведенный в марте, показал, что теперь 39% валлийцев готовы поддержать выход своего королевства из состава Великобритании. Партии "Плайд Кемри" и "Зеленые", которые выступают за независимость Уэльса, на выборах на этой неделе должны получить значительную поддержку.

Северная Ирландия на этой неделе отпраздновала 100 лет своего существования. И можно почти наверняка сказать, что это в последний раз. Объединение с Республикой Ирландия, скорее всего, произойдет медленно. Если спешить, это может стать катастрофой. Но благодаря хаосу Brexit и появлению границы в Ирландском море, объединение кажется неизбежным.

"Опрос на прошлой неделе показал, что небольшое большинство жителей Северной Ирландии верят, что это произойдет еще при их жизни. Что это за треск? Это государственный корабль начинает разваливаться", - говорится в статье.

Читайте такжеThe Guardian: Елизавета II будет последней королевой Великобритании?Медленный распад Объединенного Королевства даст возможность каждому из трех народов вести дела по-своему. Независимые Шотландия и Уэльс смогут отбросить коррупционную культуру, созданную правилами Великобритании по финансированию политических партий. Они могут освободить свою политику от подрыва демократии, организовываемой Вестминстером, от британской королевской власти и помпезных ритуалов. Шотландия и Уэльс смогут создать правительства 21-го века, построенные на пропорциональных всенародных выборах, представительной демократии и бесконечных корректировках политики, на распределенной экономике и этике государственной службы.

Объединение Ирландии будет требовать политического обновления обеих частей острова. Оно создаст новую нацию, построенную на новых конституционных принципах. Понадобится большое признание и примирение.

Что же ждет Англию? На первый взгляд, развал Великобритании оставляет ее с большими проблемами. Большинство остается лояльным к Консервативной партии, которую теперь не сдерживают требования других народов. Но это проблема англичан. И им стоит взяться за их решение без участия заморских князей. Вряд ли Англия начнет бороться со своей коррупцией, пока лидеры Великобритании могут править четырьмя народами при все меньшим согласием подданных. Когда экс-королевства Британии перейдут на содержательную демократию, текущую устаревшую систему будет все труднее оправдывать. Кажется, политическая регенерация невозможна без распада Объединенного Королевства.

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Перевод: Лесь Дымань