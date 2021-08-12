Лукашенко - обычный диктатор, говорит Климкин.

Александр Лукашенко, называющий себя президентом Беларуси, попал в полную зависимость от президента РФ Владимира Путина. Тем самым он загнал себя в ловушку, считает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

Климкин назвал Беларусь дружественной страной, заявив о наличии симпатии к ее гражданам.

"А вот в отношении Лукашенко - он уже наделал и наговорил, он обычный диктатор. Лукашенко до определенного момента пытался удержать определенную самостоятельность. И я был против того, чтобы загонять Лукашенко в глухой угол. А теперь Лукашенко сам загнал себя. Сначала он превращается в воздушного пирата, и это видит весь мир. А сейчас он гонял самолеты из Ирака, и потоком людей на границу с Литвой. Ну если ты диктатор, не опускайся до таких мелочных вещей. Руку ему подавать больше никто не будет. Теперь он не самостоятелен. Запад не толкает Лукашенко к Путину? Уже все, до свидания, он у Путина", - сказал Климкин.

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Экс-министр добавил, что Лукашенко сейчас полностью финансово зависит от Путина и помощи со стороны России. Белорусская экономика, по его словам, уже не работает, а "почти зависит от РФ".

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Автор: Юрий Годован