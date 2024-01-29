Техас против США: миграционный кризис как политическое оружие

"Выход Техаса из состава США", "начало новой Гражданской войны" - такие сообщения начали появляться в информпространстве. УНИАН разбирался, насколько опасен миграционный кризис в США и как это повлияет на Украину. Спойлер - не доверяйте российским СМИ.

Проблема с незаконными мигрантами в США актуальна уже не первый год. Можно вспомнить, как во времена президентства Трампа, страна строила стену на границе с Мексикой. При Байдене строительство стены остановили и количество незаконных мигрантов, которые ежегодно пересекают границу с США, резко начало расти.

Наибольшее количество незаконных мигрантов попадает в США именно через мексиканскую границу. И если за 2019 случаев нелегального пересечения этого отрезка было 977,5 тысяч, то в течение следующих двух лет количество увеличилось до 2,5-3 миллионов человек в год. По данным CNN, только в декабре 2023 года границу Техаса нелегально пересекли 225 тыс. человек, что стало рекордом с 2000 года.

Для сравнения - население всего Техаса составляет почти 30 миллионов человек. А ежегодное количество незаконных мигрантов, которые сюда приезжают, превышает количество населения 15 других штатов страны.

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На фоне этого стоит понимать, что незаконные мигранты негативно влияют как на местное население, так и на федеральную власть. Для первых это опасно с финансовой точки зрения - мигранты готовы работать больше за меньшие деньги. Такие работники импонируют работодателям и, соответственно, местное население остается без работы. Для федеральных властей "открытые границы", в частности, увеличивают объемы наркотрафика и оружия, который идет в страну.

Колючая проволока раздора: с чего началась эскалация конфликта

Поводом для начала теперешних масштабных споров стало решение Техаса самостоятельно перекрыть границу - установить вдоль нее колючую проволоку и плывущие барьеры.

Это не удовлетворило федеральные власти, Техас обвинили в негуманности, ведь на границе из-за новых ограничений начали гибнуть люди. Федеральная пограничная служба начала даже снимать проволоку на границе Техаса и Мексики. Но местные правоохранители прекратили пускать туда государственных агентов. В итоге, обе стороны обратились в Верховный суд, чтобы тот нашел правого. И тот принял решение в пользу Белого дома, то есть поддержал позицию Байдена.

После этого губернатор Техаса Грег Эбботт (политик из лагеря Республиканской партии) отказался подчиниться суду, заявив, что штат имеет право защитить себя от "вторжения", имея в виду незаконных мигрантов. На его сторону стали губернаторы других республиканских штатов - всего таких 25. Некоторые из них, например, губернатор Флориды, даже объявили о готовности отправить собственные силы Нацгвардии для защиты границы от мигрантов.

Техас отказался исполнять решение суда, обнаружив таким образом прямое неповиновение центральным американским властям. На фоне этого, в СМИ начали появляться провокационные заголовки даже о возможном выходе Техаса из состава США.

Гражданская война в США 2.0: насколько это возможно?

Некоторые СМИ провели более смелые исторические параллели, намекая, что США находятся на пороге второй Гражданской войны. По крайней мере такие заголовки были в топе поисковых запросов. Но так ли это на самом деле?

"Причина этого конфликта - это все же миграционный кризис. Но дальше идет ее драматизация. Об этом конфликте особенно активно пишут в трампистских и российских СМИ. В России это - одна из главных тем: Штаты за полшага до распада. Это, конечно, большое преувеличение. Но выборы стали катализатором, ведь штат прямо критикует Байдена, и это является одним из индикаторов политического процесса", – отмечает председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Действительно, именно в российских СМИ можно увидеть заголовки в стиле "Почему мятежный Техас хочет независимости?", или "Вторая гражданская война в США". На самом деле, о любых желаниях Техаса выйти из США речь не идет, равно как о начале "второй Гражданской войны".

"Почему начали говорить о Гражданской войне? Потому что была война между севером и югом страны. И хотя Техас тогда был новым штатом, он все равно был на стороне Юга. Но сейчас проблема не в юге и севере. А в том, кто "за" и кто "против" Трампа. А все, что связано с границей – это лишь катализатор этих разногласий. Трамп стал фактором раздора. И не только по границе, взгляните на Конгресс", – говорит Фесенко.

По мнению политолога Руслана Бортника, такой раздор уже сам по себе является угрозой: "Если Дональда Трампа снимут с избирательной кампании решением суда, может возникнуть ситуация, когда республиканцы (трамписты) попытаются разыгрывать более радикальные сценарии, ставя под угрозу целостность США. Но мне кажется, что такая вероятность чрезвычайно мала".

По его словам, тема "независимого" Техаса искусственно разыграна именно накануне выборов президента: "Техас фактически выгнал федеральных пограничников и теперь пытается самостоятельно заблокировать границу. Мне кажется, что республиканцы, контролирующие этот штат, стараются быть популярными и показательно поддержать кандидатуру Трампа. Усугубляя проблему миграции, они атакуют политику Байдена. Поэтому, по-моему, речь идет об искусственной эскалации".

Противостояние в год выборов

Можно ли считать, что речь идет исключительно о подготовке Трампа к выборам? По большей части, да. Но стоит понимать, что миграционный кризис в США – это действительно актуальная проблема, которую необходимо решить. Впрочем, как было сказано выше, это проблема не только Байдена – она началась задолго до него. А предвыборные спекуляции о миграционном кризисе в США – это то же, что обещания преодолеть коррупцию в период выборов в Украине.

"Этот кризис возник не внезапно, он накапливался. Нелегальная миграция в США через границу с Мексикой существовала всегда. Просто последние годы произошел всплеск. Здесь речь идет не только о Техасе, просто этот штат расположен в полупустыне, зона границы охраняется в основном патрулями, то есть просто нет некоего классического контроля за границей. И этот всплеск стал очень большой проблемой для Техаса", - говорит Фесенко.

По мнению политолога, главной причиной такого всплеска внимания к этой теме является именно подготовка к выборам. И ее удачно подхватили протрампистские и пророссийские СМИ. Вспомним-ка, как в свое время РФ обвиняли во влиянии на американские выборы накануне назначения Трампа на пост президента. Здесь можно заметить похожую технологию.

"Лично меня беспокоит не сама ситуация в Техасе, а в целом такое перепутье. Это может привести к тому, что в США, в результате американских выборов, может возникнуть политический кризис. Проблема не в Техасе, она может стать шире. А Техас может выступить катализатором этого кризиса", – объясняет Фесенко.

Именно тема мигрантов стала ключевой для республиканцев накануне выборов. Вокруг нее они строят свою политическую программу. Это заметно и по ситуации в Техасе, и по конфликтам на высшем уровне. Например, в теме, которая обсуждается уже не один месяц - помощи для Украины.

Под угрозой помощь Украине

Так как же этот конфликт повлияет на помощь для Украины? Ответ от всех экспертов единодушен - отрицательно. Пока на границе Техаса и Мексики бушуют страсти, Конгресс уже который месяц не может принять решение о реформе иммиграционных правил. Однако именно эта реформа была требованием республиканцев для голосования о выделении финансовой и военной помощи Украине.

Когда же в Конгрессе якобы пришли к согласию о реформе, Трамп снова начал качать лодку. Сначала лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, который ранее выступал за помощь Украине, заявил на закрытом заседании законодателей, что "политика в отношении соглашения изменилась". А уже через три дня сам Трамп заявил, что "плохая сделка с границы значительно хуже, чем отсутствие такой сделки".

В общем, очень метко ситуацию с помощью Украины в своей колонке описала журналистка издания The Atlantic Энн Эплбаум: "...Американская политическая система была захвачена и выведена из строя радикальной пророссийской фракцией во главе с Трампом – опальным экс-президентом, который использовал насилие и обман, чтобы восстановиться в должности".

Так что, все это продлится до самих выборов? Вполне возможно, что страсти вокруг границы частично успокоятся, когда Конгресс примет решение о реформе иммиграционных правил. Это должно помочь разблокировать помощь Украине. Впрочем, это не значит, что подобные конфликты не возникнут в будущем.

"Конфликты будут продолжаться до выборов. Проблема вообще не в самих мигрантах, а в том, что они – нелегальные. Стена на границе и все остальные вопросы – здесь стороны могут договориться. Все понимают, что границу надо усиливать и здесь споров нет. Вопрос в легализации незаконных мигрантов. У Байдена считают, что если человек себе спокойно живет и не нарушает законы, то имеет право получить гражданство США. А республиканцы считают, что в этой ситуации надо запретить такую легализацию. В этом главный спор", – напоминает Владимир Фесенко.

В свою очередь, Руслан Бортник отмечает, что тема "проблем с мигрантами" затихнет, если к власти придут республиканцы. И не потому, что будет решена: "Она просто отойдет на второй план. Когда власть сменится на республиканскую, границы будут закрыты".

Никита Шендеровский