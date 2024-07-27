Если Европа не проснется и не начнет лечиться от всего этого, ее ждет очень печальный финал, заявил Жорин.

В Третьей отдельной штурмовой бригаде (3 ОШБр) резко раскритиковали скандальную пародию трансгендеров на работу да Винчи "Тайная вечеря" на церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.

"Олимпийские игры - это о соревнованиях и спортивных достижениях, а не о "равенстве", и тем более не о трансух и других фриках. А травести-шоу, которое было вместо открытия Олимпиады - это прямая демонстрация искаженной реальности и замены ценностей в современном западном мире", - отметил заместитель командира бригады Максим Жорин.

По его словам, выглядело это "противно и смешно":

"Но на самом деле здесь не до смеха, потому что угрозы и вызовы будущего совсем не смешны. Очевидно, что, если Европа не проснется и не начнет лечиться от всего этого, ее ждет очень печальный финал".

При этом он добавил, что такими темпами со следующей Олимпиады должны сделать ЛГБТ-фестиваль, отменив призовые места, "чтобы никто не обиделся и не почувствовал себя "неравным".

Скандальная пародия на Олимпиаде

Напомним, на церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже трансгендеры сделали пародию на работу да Винчи "Тайная вечеря". Перформанс стал поводом для бурных обсуждений в сети. В частности, американский миллиардер Илон Маск заявил, что "это было крайне неуважительно по отношению к христианам".

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