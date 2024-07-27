Пользователи бурно обсуждают этот перфоманс в Париже, обвиняя организаторов в издевательстве над религией и неуважении к христианам.

На церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже трансгендеры сделали пародию на работу да Винчи "Тайная вечеря". Подобный перформанс стал поводом для бурных обсуждений в сети.

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что "это было крайне неуважительно по отношению к христианам".

Возмутила пародия французских правоконсерваторов от партии Ле Пен, которые также посчитали, что такое шоу оскорбило христиан.

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"Всем христианам мира, которые смотрят церемонию Олимпиады и чувствуют себя оскорбленными этой пародией на "Тайную вечерю", знайте, что это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любую провокацию", - написала в соцсетях депутат Европарламента Марион Марешаль.

Раскритиковал пародию американский журналист Колин Рагг, в частности, за то, что к ней привлекли ребенка:

"Вместо того чтобы объединить людей, организаторы мероприятия, очевидно, хотели высмеять веру 2,4 миллиарда человек".

Скандальная пародия на Олимпиаде - что о ней известно

Известно, что организаторы наняли Томаса Джолли, 42-летнего театрального режиссера, известного по мюзиклу Starmania, который начал придумывать, как передать дух Франции от литературы и культуры до истории. "Я привык проектировать постановки на сцене, и на этот раз весь город был моим холстом", - сказал он журналистам ранее на этой неделе.

"Шоу Джолли было наполнено запоминающимися безвкусными моментами: фигура в капюшоне, прыгающая по цинковым крышам Парижа, трансвеститы, танцующие под электронику, обезглавленные королевские особы времен Французской революции на фоне тяжелой музыки и серебряный конь с закованным в доспехи всадником, скользящий по Сене", - оценило открытие Financial Times.

Хотя официальные лица не уточняли стоимость постановки, французские СМИ сообщили, что церемония обошлась примерно в 120 миллионов евро, что примерно в четыре раза дороже, чем открытие Игр в Лондоне 2012 года.

Олимпийские игры-2024 - участие Украины

Напомним, ранее сообщалось, что Украину на Олимпиаде представят 140 спортсменов, которые будут соревноваться в 23 видах спорта. Украинский флаг во время открытия будут нести призеры Олимпиады в Токио, а именно теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук.

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