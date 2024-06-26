Общая поддержка Украины Канадой уже достигла примерно 9,86 млрд долларов США.

Сегодня, 26 июня, Украина подписала обновленное соглашение о свободной торговле с Канадой. Оно сохраняет условия доступа к рынку для товаров из соглашения 2017 года и было обновлено, чтобы включить разделы об инвестициях, услугах и инклюзивной торговле. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко на пресс-конференции.

"Это без преувеличения историческое событие. Это первое соглашение, которое четко показывает, что Украина разделяет торговую повестку дня Канады, США, ЕС, Японии и других наших партнеров", - сказала Свириденко.

Она также отметила, что это первое соглашение о свободной торговле, в котором особое внимание уделяется Крыму и крымским татарам и усилению роли коренных народов в экономике и международной торговле.

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По ее словам, обновленное соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой предусматривает либерализацию рынка услуг по негативному списку: разрешено все, что не запрещено в самом соглашении. Также усиливается защита взаимных инвестиций.

Кроме того, благодаря соглашению работники украинских компаний, которые будут предоставлять услуги в Канаде, смогут по упрощенным и расширенным условиям податься на временный въезд в Канаду.

Также для товаров, которые экспортируются в Канаду без пошлин, можно будет использовать компоненты из ЕС, Великобритании, Израиля. Это расширит привлечение Украины к глобальным цепочкам поставок.

Министр экономики Украины также отметила, что на сегодня, общая поддержка Украины со стороны Канады достигла 13,5 млрд канадских долларов (примерно 9,86 млрд долларов США).

Помощь Украине от Канады - последние новости

В конце апреля 2024 года сообщалось, что Канада передаст Украине более 2,3 млн долларов на производство дронов. Также страна дополнительно выделит 13 млн канадских долларов на чешскую инициативу по производству и закупке артиллерийских боеприпасов.

13 июня министр обороны страны Билл Блэр заявил, что Канада планирует передать Украине более 2 тысяч избыточных невооруженных ракет CRV7 и перечень других видов вооружения.

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