Организаторы сообщили ему, что он не может собирать деньги на мероприятии, так как это противоречит законам их страны.

Известный украинский поэт и музыкант Сергей Жадан, который родился и вырос в Харькове, активно помогает своей стране в такое непростое время. Он со своей музыкальной группой "Жадан і Собаки" дает благотворительные концерты за границей, собирая средства на разные потребности.

Однако организаторы очередного мероприятия в итальянском Милане запретили украинцу во время мероприятия собирать средства на помощь Украине. Знаменитость пытался объяснить, что они не собирают деньги на оружие, а покупают за донаты автомобили для военных, однако те на уступки не пошли. Концерт был отменен.

У себя в Facebook-блоге Сергей Жадан возмутился такой ситуацией, поскольку Украина сейчас "держит каркас свободной Европы".

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"Почему мы отменили концерт в Милане? Потому что часть европейцев дальше играют в пацифизм и двойные стандарты, и искренне считают, что, защищая свои жизни и свою страну, украинцы нарушают какие-то их представления о мире и гармонии. А те, кто пытается поддержать своих соотечественников в борьбе с насильниками и мародерами, являются фашистами и экстремистами. Честно, говоря, стыдно и противно. Пока украинцы держат каркас свободной Европы, европейцы лениво тусят, стараясь не лезть в политику. Похоже, ХХ век не всех научил ответственности", - высказался писатель и музыкант из Харькова.

Напомним, недавно писатель Жадан прокомментировал обстрелы Харькова.

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