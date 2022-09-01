Известный украинский поэт и музыкант Сергей Жадан, который родился и вырос в Харькове, активно помогает своей стране в такое непростое время. Он со своей музыкальной группой "Жадан і Собаки" дает благотворительные концерты за границей, собирая средства на разные потребности.
Однако организаторы очередного мероприятия в итальянском Милане запретили украинцу во время мероприятия собирать средства на помощь Украине. Знаменитость пытался объяснить, что они не собирают деньги на оружие, а покупают за донаты автомобили для военных, однако те на уступки не пошли. Концерт был отменен.
У себя в Facebook-блоге Сергей Жадан возмутился такой ситуацией, поскольку Украина сейчас "держит каркас свободной Европы".
"Почему мы отменили концерт в Милане? Потому что часть европейцев дальше играют в пацифизм и двойные стандарты, и искренне считают, что, защищая свои жизни и свою страну, украинцы нарушают какие-то их представления о мире и гармонии. А те, кто пытается поддержать своих соотечественников в борьбе с насильниками и мародерами, являются фашистами и экстремистами. Честно, говоря, стыдно и противно. Пока украинцы держат каркас свободной Европы, европейцы лениво тусят, стараясь не лезть в политику. Похоже, ХХ век не всех научил ответственности", - высказался писатель и музыкант из Харькова.
Напомним, недавно писатель Жадан прокомментировал обстрелы Харькова.